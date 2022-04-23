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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подразделения бригады оккупантов, принявшей активное участие в убийствах и пытках в Буче, действуют в районе Изюма – Генштаб

Украинские военные сдерживают наступление оккупантов
Украинские военные сдерживают наступление оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские захватчики продолжают наступление и ведут штурмы на Донбассе и в Харьковской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 апреля.

"Наибольшая активность врага наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку", – говорится в сообщении.

Так, на слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии. Отдельные подразделения российской армии ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма.

"По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", – сообщили в Генштабе. 

На донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

"Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки", – говорится в сводке.

По информации Генштаба, в рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки (Донецкая область). 

В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. 

Также продолжаются обстрелы позиций ВСУ в районе Николаева. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. "Несет значительные потери в технике", – отметили в Генштабе.

Также сообщается, что только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/300852938894458

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Харьков, Луганская область, Донецкая область, Изюм, Харьковская область, Рубежное, Марьинка, Азовсталь, Попасная, Буча, Новотошковское, война России против Украины, Вагнер, Новобахмутовка
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