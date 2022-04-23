Подразделения бригады оккупантов, принявшей активное участие в убийствах и пытках в Буче, действуют в районе Изюма – Генштаб

"Наибольшая активность врага наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку", – говорится в сообщении.



Так, на слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии. Отдельные подразделения российской армии ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма.

"По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери", – сообщили в Генштабе.

На донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

"Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки", – говорится в сводке.

По информации Генштаба, в рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки (Донецкая область).

В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации.

Также продолжаются обстрелы позиций ВСУ в районе Николаева. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. "Несет значительные потери в технике", – отметили в Генштабе.

Также сообщается, что только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)