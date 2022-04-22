Штурм "Азовстали" приведет к значительным потерям у российских оккупантов – британская разведка

В минобороны Британии считают, что Путин хочет высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины Фото: ЕРА

В оборонном ведомстве Великобритании считают, что решение президента РФ Владимира Путина заблокировать "Азовсталь" указывает на его желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

"Полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери у россиян, что еще больше снизит их общую боевую эффективность", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/XNITVFNqdK — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 22, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".