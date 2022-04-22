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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штурм "Азовстали" приведет к значительным потерям у российских оккупантов – британская разведка

В минобороны Британии считают, что Путин хочет высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины
В минобороны Британии считают, что Путин хочет высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины
Фото: ЕРА

Штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области приведет к значительным потерям в рядах российских оккупантов. Об этом 22 апреля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В оборонном ведомстве Великобритании считают, что решение президента РФ Владимира Путина заблокировать "Азовсталь" указывает на его желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

"Полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери у россиян, что еще больше снизит их общую боевую эффективность", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук заявила, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах мариупольского завода "Азовсталь". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Мариуполь, разведка, война России против Украины
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