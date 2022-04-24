Войска РФ активизировались на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях на Донабассе – Генштаб ВСУ

"[Враг] активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны. На Мариупольском направлении противник продолжал оказывать огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, используя железнодорожное сообщение, оккупанты пытаются наладить логистическое обеспечение войск.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем", – указано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)