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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ активизировались на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях на Донабассе – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают блокировать украинских военных на "Азовстали", сообщили в Генштабе ВСУ
Оккупанты продолжают блокировать украинских военных на "Азовстали", сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские войска активизировали наступательные действия на нескольких направлениях на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 24 апреля.

"[Враг] активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны. На Мариупольском направлении противник продолжал оказывать огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, используя железнодорожное сообщение, оккупанты пытаются наладить логистическое обеспечение войск.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем", – указано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301574162155669

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым. По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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