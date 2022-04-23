За сутки энергетики вернули свет 19 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

"Электромонтеры ДТЭК починили часть сетей среднего и низкого напряжения в населенных пунктах Киевской области и вернули свет для 3159 семей. Частично возобновили электроснабжение в Вышгородском районе", – сообщили в ДТЭК.

Аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" за минувшие сутки возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. В результате свет вернули 16 233 семьям в Донецкой области.

Из-за активных боевых действий без света пока остаются 223 населенных пункта Донецкой области.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в компании.