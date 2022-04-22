Энергетики вернули свет для более чем половины жителей освобожденной от оккупантов Киевской области – ДТЭК

Без света остаются 66 тыс. домохозяйств в 109 населенных пунктах Киевской области Фото: grids.dtek.com

"За прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК вернули свет для 9957 семей. В частности, работы проводились в Бучанском и Вышгородском районах. Всего с 3 апреля, когда украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 56% всех семей – 83 тыс.", – сообщили в компании Рината Ахметова.

Без света остаются 66 тыс. домохозяйств в 109 населенных пунктах в Киевской области.

"22 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению сетей еще в 27 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов", – заявили в ДТЭК.

Также за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет почти в 7 тыс. домов в Донецкой области, отметили в пресс-службе.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли за сутки возобновить электроснабжение для жителей 16 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах", – сообщили в компании.