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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет для более чем половины жителей освобожденной от оккупантов Киевской области – ДТЭК

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Без света остаются 66 тыс. домохозяйств в 109 населенных пунктах Киевской области
Без света остаются 66 тыс. домохозяйств в 109 населенных пунктах Киевской области
Фото: grids.dtek.com

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова за неполные три недели вернули свет для 83 тыс. семей в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области. Это 56% от общего количества обесточенных потребителей в области, сообщили в компании.

"За прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК вернули свет для 9957 семей. В частности, работы проводились в Бучанском и Вышгородском районах. Всего с 3 апреля, когда украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 56% всех семей – 83 тыс.", – сообщили в компании Рината Ахметова. 

Без света остаются 66 тыс. домохозяйств в 109 населенных пунктах в Киевской области.

"22 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению сетей еще в 27 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов", – заявили в ДТЭК.

Также за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет почти в 7 тыс. домов в Донецкой области, отметили в пресс-службе.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли за сутки возобновить электроснабжение для жителей 16 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах", – сообщили в компании.

Теги: Донецкая область, энергетика, Краматорск, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, Вышгород, война России против Украины, Покровск
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