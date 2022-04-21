За сутки энергетики возобновили электроснабжение для 27 тыс. семей – ДТЭК

В Киевской области за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 1 390 семей в 26 населенных пунктах.

"Электромонтерам удалось подключить свет в больницу и сельсовет в пгт Белая Церковь. В Макаровском районе запитали узел связи и отремонтировали одну из линий высокого напряжения, которая обеспечивает электроэнергией этот район. Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевщины", – сообщили в ДТЭК.

Энергетики также оперативно возобновили электроснабжение города Зеленодольск Днепропетровской области, который подвергся обстрелам в ночь на 21 апреля, отметили в компании.

"За два часа специалисты "ДТЭК Днепровские электросети" совместно с коллегами-энергетиками из "ДТЭК Криворожская ТЭС" возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", – сообщили в компании.



В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет 19 133 семьям в 17 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.