Энергетики обеспечили надежное электроснабжение в отопительный сезон в условиях войны – ДТЭК

Самые большие вызовы для украинской энергосистемы были в последние полтора месяца после нападения России на Украину, отметили в компании Фото: energo.dtek.com

"ДТЭК Энерго" заранее подготовилась к отопительному сезону и сделала все необходимое, чтобы в Украине зимой хватило угля для надежной и стабильной работы энергосистемы. Для этого в компании провели ремонтную кампанию на ТЭС и ужесточили усилия по добыче угля", – отметили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что в 2021 году шахтеры "ДТЭК Энерго" добыли 16,8 млн тонн угля марки "Г", а с начала этого года добыча и запасы топлива остаются на достаточном уровне для надежной работы ТЭС.

Кроме того, в прошлом году ДТЭК направила более 2,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС, а также в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начала ремонтную кампанию. Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев добавил, что самые большие вызовы для украинской энергосистемы были в последние полтора месяца после нападения России на Украину.

"В первые недели войны по соображениям безопасности нам пришлось перестроить логистику угольной продукции для нормальной работы отдельных ТЭС. Несмотря на это, энергетикам и всем игрокам рынка удалось синхронизировать усилия, удержать систему сбалансированной и надежно пройти отопительный сезон. Так что начинаем готовиться к следующему", – подытожил он.