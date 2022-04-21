Днепропетровская и Кировоградская области получили помощь от проекта "Спасаем жизнь"

Наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, а также вынужденные переселенцы и пострадавшие от войны семьи Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, а также вынужденные переселенцы и пострадавшие от войны семьи. В гуманитарные наборы вошли продукты питания длительного хранения: каши, макароны, консервы, сгущенка, масло, сахар и мука. Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

Криворожский распределительный центр "Метинвеста" в ближайшее время планирует передать в военную администрацию Кривого Рога и территориальные общины еще более 14 тыс. продовольственных наборов.

"На ЦГОК формируем и отгружаем продуктовые наборы для города и других общин, для тех людей, кто сегодня больше всего нуждается в помощи. Работаем вместе с военной администрацией, руководителями теробщин – формируем потребность, решаем логистические вопросы. Кроме того, волонтеры криворожских предприятий "Метинвеста" с начала войны собрали более 20 тонн гуманитарной помощи. Это теплая одежда, одеяла и постельное белье, лекарства, средства гигиены, продукты и питьевая вода. Все передаем в районные гуманитарные штабы", – рассказал генеральный директор Центрального ГОК Дмитрий Шевчик.

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Цель проекта "Спасаем жизнь" – предотвращение гуманитарной катастрофы. Для этого бизнесы СКМ вместе с международными партнерами организовали закупку, доставку и передачу городам продуктов, воды и товаров первой необходимости.