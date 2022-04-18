Жители Авдеевки получили 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь"

Продукты передали социально незащищенным категориям населения: одиноким матерям, детям с инвалидностью, многодетным семьям, а также тем, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий. Благодаря гуманитарной помощи от инициативы был сформирован стратегический запас продуктовых наборов для жителей города.



Наборы формировались исходя из рекомендаций ВОЗ, продукты обладают высокой энергетической ценностью, это макароны, мука, крупы, растительное масло, консервы, сахар, сгущенка.

Как отметил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш, помощь проекту поможет людям пережить гуманитарную катастрофу в регионе, вызванную военными действиями российской армии.

"Люди были вынуждены покинуть родной город из-за российской агрессии. Многие потеряли дома и родных. Помощь таким людям – наша главная задача. А все разрушенные дома мы обязательно отстроим после нашей победы", – подчеркнул глава города.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу СКМ компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.