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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумма перечисленной Украине благотворительной помощи с начала войны достигла почти $924 млн, и деньги продолжают поступать – Ермак

Координационный штаб отчитался о своей деятельности 16 апреля
Координационный штаб отчитался о своей деятельности 16 апреля
Фото: president.gov.ua

Сумма благотворительной помощи, которую с начала полномасштабной войны перечислили Украине, составила почти $924 млн. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 16 апреля во время отчета возглавляемого им координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн, и средства продолжают поступать", – говорится в сообщении.

Ермак заявил, что деньги в основном поступают на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, а те, в свою очередь, направляют их на помощь украинским беженцам в разных странах.

Больше всего средств, по информации штаба, поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%). 

Замглавы ОПУ Юлия Соколовская сообщила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: гуманитарная помощь, благотворительность, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Юлия Соколовская
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