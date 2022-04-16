Сумма перечисленной Украине благотворительной помощи с начала войны достигла почти $924 млн, и деньги продолжают поступать – Ермак

"Сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн, и средства продолжают поступать", – говорится в сообщении.

Ермак заявил, что деньги в основном поступают на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, а те, в свою очередь, направляют их на помощь украинским беженцам в разных странах.

Больше всего средств, по информации штаба, поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Замглавы ОПУ Юлия Соколовская сообщила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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