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15 апреля, 2022
 
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Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают

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Позитив заявил, что пишет Потапу только в случае необходимости
Позитив заявил, что пишет Потапу только в случае необходимости
Фото: mozgiband / Instagram

Украинский певец, участник группы Mozgi Позитив (Алексей Завгородний) 14 апреля в интервью каналу "Украина" рассказал, что во время войны общается с продюсером коллектива Потапом (Алексеем Потапенко) только в случае необходимости.

При этом артист отказался рассказать, где находится Потап после нападения РФ на Украину. 

"Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает. Я с ним списываюсь, но он всегда какой-то уставший. Ему сейчас надо думать о компании, потому что его компания вместе с [продюсером] Ириной Горовой  это 60 человек, которые до сих пор работают и получают зарплату, – сказал певец. – Я ему сказал о песнях, он сказал, что будет помогать, он также нашел там где-то студию. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают". 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Позитив во время войны занимается благотворительностью, оказывая помощь детям. Потап с первых дней войны рассказывает своей многомиллионной аудитории в соцсетях о российской агрессии против Украины.

Теги: помощь, благотворительность, война России против Украины, Потап, Mozgi, Алексей Потапенко, Позитив, Алексей Завгородний, продюсер
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