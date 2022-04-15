  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают

При этом артист отказался рассказать, где находится Потап после нападения РФ на Украину.

"Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает. Я с ним списываюсь, но он всегда какой-то уставший. Ему сейчас надо думать о компании, потому что его компания вместе с [продюсером] Ириной Горовой – это 60 человек, которые до сих пор работают и получают зарплату, – сказал певец. – Я ему сказал о песнях, он сказал, что будет помогать, он также нашел там где-то студию. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)