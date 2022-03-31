"В вашем случае подойдет российский флаг и фашистская свастика". Потап ответил на угрозы в свой адрес

Потап: Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров телефонов Фото: realpotap / Instagram

В сообщении, которое получил Потап, его назвали врагом Родины, поддерживающим украинских неонацистов.

"У меня к вам несколько предложений! Не поймите превратно, но раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров телефонов", – попросил Потап.

Также он попросил писать на украинском языке и использовать "правильный флаг и символику".

"В вашем случае подойдет российский флаг и фашистская свастика. (...) И самое главное, простите, но вам придется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья-националисты, а таких больше 40 миллионов, тем, что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами. Во-вторых, вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь", – написал Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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