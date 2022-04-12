Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2022
 
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"Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео

 
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"Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео / Бульвар Шоубиз

Фото: THE HARDKISS / Facebook

Украинская группа The Hardkiss 12 апреля презентовала на своем канале в YouTube клип на песню "Як ти?". Фронтмен группы Юлия Санина сообщила, что деньги от прослушиваний трека будут направлены на гуманитарные нужды Украины, вызванные нападением РФ.

"Как ты?" Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, только тогда выдыхаешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно прокричать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восхищении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Як ты?", –  анонсировала песню артистка. 

ВИДЕО
Видео: The HARDKISS / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: благотворительность, война России против Украины, The Hardkiss, Юлия Санина
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