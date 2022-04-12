  "Нужно прокричать эту боль". The Hardkiss презентовали песню о войне. Деньги от прослушиваний группа отдаст на благотворительность. Видео

"Как ты?" Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, только тогда выдыхаешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно прокричать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восхищении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Як ты?", – анонсировала песню артистка.

ВИДЕО

Видео: The HARDKISS / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)