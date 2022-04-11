"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев

Гир: Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, я присоединился к CareCrisis Ukrainian Fund Фото: ЕРА

"Как и вы все, я с ужасом наблюдал за тем, как разворачиваются трагические события в Украине. Женщины, дети, люди преклонного возраста вынуждены бежать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и заверить, что они не брошены на произвол судьбы, не остались один на один с проблемами, я присоединился к CareCrisis Ukrainian Fund", – сказал актер. Он отметил, что организация окажет помощь 4 млн украинцам.

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