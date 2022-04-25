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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой и Луганской областях ВСУ за сутки отбили семь атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинские военные отбили атаки оккупантов
Украинские военные отбили атаки оккупантов
Фото: EPA

В Донецкой и Луганской областях за сутки 24 апреля Вооруженные силы Украины отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 25 апреля.

"Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевые бронированные машины и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика", – говорится в сообщении.

Также силы ПВО сбили над Украиной 17 воздушных целей РФ, среди которых три самолета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302312052081880

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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