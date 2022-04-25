В Донецкой и Луганской областях ВСУ за сутки отбили семь атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевые бронированные машины и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика", – говорится в сообщении.

Также силы ПВО сбили над Украиной 17 воздушных целей РФ, среди которых три самолета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)