Оккупанты пытались штурмовать Изюм и Барвенково, но безуспешно – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино. На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка", – говорится в сообщении.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, российские войска проводят наступательные действия в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)