Оккупанты пытались штурмовать Изюм и Барвенково, но безуспешно – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино. На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка", – говорится в сообщении.
В целом, по данным Генштаба ВСУ, российские войска проводят наступательные действия в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": уже больше месяца нет воды, света, газа, тепла, люди живут в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи и надежды на эвакуацию.
16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп. В тот же день российские госСМИ сообщили о вывозе из Изюма 100 украинцев.