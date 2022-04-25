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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались штурмовать Изюм и Барвенково, но безуспешно – Генштаб ВСУ

На Изюмском направлении оккупанты успеха не имели, отметили в Генштабе ВСУ
На Изюмском направлении оккупанты успеха не имели, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские войска пытались вести наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, но безуспешно. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины 25 апреля в Facebook.

"На слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино. На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка", – говорится в сообщении.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, российские войска проводят наступательные действия в восточной операционной зоне "с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302312052081880

Контекст:

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": уже больше месяца нет воды, света, газа, тепла, люди живут в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи и надежды на эвакуацию.

16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп. В тот же день российские госСМИ сообщили о вывозе из Изюма 100 украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, штурм, Изюм, Харьковская область, Барвенково, война России против Украины
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