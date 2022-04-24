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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Три самолета, девять беспилотников и пять крылатых ракет. ВСУ сбили в небе над Украиной 17 воздушных целей РФ

Воздушные цели россиян уничтожали 23 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск
Воздушные цели россиян уничтожали 23 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск 
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В 22.00 военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые летели в порт Южного под Одессой. Об этом пресс-служба воздушного командования "Юг" ВС ВСУ сообщила в Facebook.

Ракеты были выпущены российским кораблем из акватории Черного моря, сообщили в командовании. Минобороны РФ 23 апреля анонсировало "провокацию" в Южном, обвиняя наперед в этом Украину. В Одесской областной государственной (военной) администрации подчеркивали, что это фейк и часть кампании РФ по дезинформации.  

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7224825304259535

Всего за сутки 23 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск поразили 17 целей, сообщил пресс-центр ВС ВСУ. Это: 

  • три военных самолета (по предварительной информации – Су-34, Су-35 и Су-25),
  • пять крылатых ракет, 
  • девять беспилотников (вероятно, "Орлан-10"). 

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – добавили в командовании. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, истребители, самолеты, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, Южный, порт, войска
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