Три самолета, девять беспилотников и пять крылатых ракет. ВСУ сбили в небе над Украиной 17 воздушных целей РФ

Ракеты были выпущены российским кораблем из акватории Черного моря, сообщили в командовании. Минобороны РФ 23 апреля анонсировало "провокацию" в Южном, обвиняя наперед в этом Украину. В Одесской областной государственной (военной) администрации подчеркивали, что это фейк и часть кампании РФ по дезинформации.

Всего за сутки 23 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск поразили 17 целей, сообщил пресс-центр ВС ВСУ. Это:

три военных самолета (по предварительной информации – Су-34, Су-35 и Су-25),

пять крылатых ракет,

девять беспилотников (вероятно, "Орлан-10").

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – добавили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)