"Оккупировать Украину, чтобы что? Все люди их ненавидят". Зеленский сравнил Россию с нацистской Германией

Зеленский: Нацисты в свое время полностью оккупировали Европу. И что? Фото: president.gov.ua

"Нельзя силой и такой бесчеловечностью победить наше государство, невозможно. Что они с ней будут делать потом? Что они могли сделать в Киевской области? Все люди их ненавидят. Что?", – сказал президент.

Он сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

"Фашисты, нацисты в свое время полностью оккупировали Европу. И что? Что они сделали, чего они достигли? Даже в тот момент, когда они попивали шампанское во французских ресторанах – что они смогли? Люди их полюбили? Нет. Они богаче стали? Нет. Хотя обокрали всю Европу и вывозили все произведения искусства и много всего. Они достигли одного – что все эти поколения Германии, молодые люди, которые ни при чем к этому всему сегодня – они всегда чувствуют, что они все исторически виновны. Вот чего ты можешь достичь", – считает Зеленский.

Он отметил, что Россия уже забрала Приднестровье, Абхазию, часть Донбасса.

"Там что, "Гонконг"? Там "Дубаи"? Там что? Какая там цивилизация, скажите мне, кто там счастлив?", – задал риторические вопросы президент Украины.

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