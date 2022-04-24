"Оккупировать Украину, чтобы что? Все люди их ненавидят". Зеленский сравнил Россию с нацистской Германией

"Нельзя силой и такой бесчеловечностью победить наше государство, невозможно. Что они с ней будут делать потом? Что они могли сделать в Киевской области? Все люди их ненавидят. Что?", – сказал президент.
Он сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией во время Второй мировой войны.
"Фашисты, нацисты в свое время полностью оккупировали Европу. И что? Что они сделали, чего они достигли? Даже в тот момент, когда они попивали шампанское во французских ресторанах – что они смогли? Люди их полюбили? Нет. Они богаче стали? Нет. Хотя обокрали всю Европу и вывозили все произведения искусства и много всего. Они достигли одного – что все эти поколения Германии, молодые люди, которые ни при чем к этому всему сегодня – они всегда чувствуют, что они все исторически виновны. Вот чего ты можешь достичь", – считает Зеленский.
Он отметил, что Россия уже забрала Приднестровье, Абхазию, часть Донбасса.
"Там что, "Гонконг"? Там "Дубаи"? Там что? Какая там цивилизация, скажите мне, кто там счастлив?", – задал риторические вопросы президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Спустя два месяца Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области, где обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.
Сейчас оккупанты контролируют часть Донбасса, часть территорий на юге Украины и часть Харьковской области. Бои продолжаются.