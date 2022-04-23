  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке

Тополя не исключает, что в Чернобаевке после победы на российскими оккупантами может появиться обелиск "украинской изобретательности и российской тупости" Фото: tarastopolia / Instagram

"С оперативно-тактической точки зрения никакого феномена там нет, потому что у них есть только два варианта перебрасывания своей техники через географию того региона. Немного вариантов, как им стать на позицию и начать ее использовать. Именно этот плацдарм использует украинская армия, чтобы регулярно сбивать их планы, – сказал он. – А с другой стороны. это мировоззренческий российский феномен. Если откровенно, до новой фазы войны на востоке Украины все военные действия, то, как они себя вели, похожи на Чернобаеву. Это тупое выполнение приказов без изобретательности. Чернобаевка – это отсутствие изобретательности у россиян, и она проявляется на протяжении всей войны. Дана команда – значит, идем. Ну там уже крыли 10 раз – ну значит, идем еще раз".

Тополя с улыбкой заметил, что это может быть частью глобального российского плана по уничтожению собственной техники, чтобы не исполнять приказы.

"Может, там есть какие-то проукраинские генералы?" – предположил он. Артист добавил, что в Чернобаевке после победы на российскими оккупантами может появиться обелиск "украинской изобретательности и российской тупости".

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Видео: Україна 24 / YouTube

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