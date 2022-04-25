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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Российская армия – это советская армия в худшем ее проявлении

Арестович: Никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать
Арестович: Никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать
Фото: ЕРА

Российская армия, которая масштабно вторглась в Украину, пыталась действовать согласно советской концепции наступления. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 24 апреля.

"Российская армия – это советская армия в худшем ее проявлении. Что такое советская концепция наступления? Это куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в тыл противника, начинают сеять панику. Это тактика шока и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, уничтожить центры управления и связи", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "шок действительно был".

"В первые три дня мы тоже очень сильно просели: многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население. Помните вертолетно-десантную высадку [в районе Гостомеля] в первый же день? Во второй должна была быть такая же на Печерск. Мы уже в Офисе президента оружие получили, чтобы ее отражать, потому что они на нас должны были садиться, прямо нам на голову. Но они не полетели, потому что в Гостомеле небольшие проблемы начались, и они вторую кинули туда на помощь", – объяснил Арестович.

Он отметил, что у оккупантов "сразу после этого начались грандиозные проблемы".

"Ну нельзя нападать 200-тысячной армией на 250-тысячную армию, а ровно это и произошло. Это все могло пройти только в том случае, если бы мы психологически свалились, а значительная часть нашего населения переходила бы на их сторону. Но [экс-глава занимавшейся "украинским вопросом" 5-й службы ФСБ Сергей] Беседа не просто так сидит в "Лефортово". Он промахнулся с прогнозом, что украинцы будут встречать их с цветами", – считает Арестович.

По его мнению, "удержали ситуацию те, кто не знал, что надо бояться: спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты".

"Если бы мы были централизованной страной, которая бы успела провести реформы западного типа, я думаю, мы бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украинском бардаке, и никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать. А когда мы уже восстановили управление и перестали бояться, на третьи–пятые сутки, то вообще пошло все очень хорошо", – заявил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 апреля Россия начала масштабное вторжение в Украину. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что цель российских военных – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Спустя два месяца Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Сейчас оккупанты контролируют часть Донбасса, часть территорий на юге Украины и часть Харьковской области. Бои продолжаются.

Теги: Россия, Киев, оружие, СССР, война, вертолет, десантники, нападение, вторжение, Алексей Арестович, советник, украинцы, наступление, война России против Украины, население
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