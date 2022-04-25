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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о готовности российских властей подписать мирное соглашение с Украиной: Куда они денутся, бедняжки

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Арестович считает, что у России "один выход это переговоры"
Арестович считает, что у России "один выход – это переговоры"
Фото: radiosvoboda.org

Россия согласится на подписание мирного соглашения с Украиной. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 24 апреля.

"Куда они денутся, бедняжки. Ну повоюют они там, будет у них даже частичный успех, полного не будет все равно. Мы истощим друг друга. Им помощи неоткуда взять, а к нам [с Запада] идет артиллерия и все, что нам дадут. К тому же война, перешедшая в позиционную фазу, для нас более выгодна. Мы на своей земле. На нас работают партизаны, на нас работает природа, и Запад нам помогает. А они должны будут стоять на месте и снабжать армию на территории, которая их не очень любит", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что сейчас оккупантам приходится удерживать около 1200 км фронта, имея 90 тыс. военных "на все про все".

"Невозможно удержать такую линию без тылов. Вы знаете, что за спинами российских войск, кроме самых ключевых, нет населенных пунктов, нет ни одного российского солдата? Если мы эту линию проткнем, дальше можно идти до Крыма. Они сейчас потратят свои резервы, ослабнут, а у нас дальше зеленая зона: наши партизаны, силы специальных операций пойдут их резать по кустам. Это безумие продлится еще месяц-два, потому что мы просто поубиваем всех, поуничтожаем все их войска", – объяснил Арестович.

Он согласился, что освободить оккупированный Россией Крым будет сложно.

"Там налаженные пути снабжения, там нет украинского сопротивления, и туда пока не достает наша артиллерия. Но на всех территориях, которые были захвачены после 23 февраля, их ждут большие неприятности. Мы будем перетягивать чашу весов в свою пользу, а это непосредственно скажется на переговорах, потому что выхода из этого [без переговоров] нет все равно. Они же под санкциями проседают, а успех переговоров тесно связан с возможностью [избавиться от] этих санкций. Да и негде им брать резервы. Призвать людей в России можно, но чем их вооружать, чем их кормить? Они же не в игре находятся, где можно просто купить тысячу солдат. Поэтому у них один выход – это переговоры", – заявил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов после их вторжения 24 февраля.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на Донбассе. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Однако Данилов 21 апреля сказал, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

Теги: Россия, Крым, санкции, война, Донбасс, оккупация, переговоры, партизаны, вторжение, Алексей Арестович, советник, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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