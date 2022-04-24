Украина больше не просит НАТО закрыть украинское небо – Арестович

Журналистка спрашивала, "ведет ли Киев по-прежнему переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной или это уже в прошлом".

"Нет, это закрытый вопрос. То, что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", – объяснил Арестович.

Он также ответил на вопрос, ведет ли Украина со странами Запада переговоры о другой военной помощи, кроме поставки вооружений.

"Нам хватит только вооружений. Мы и сами прекрасно справимся. Нам не нужны западные солдаты здесь. Но они и не пойдут на это, если не будет ядерного удара", – считает Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)