ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина больше не просит НАТО закрыть украинское небо – Арестович

Украинские ПВО ежедневно сбивают российские ракеты
Украинские ПВО ежедневно сбивают российские ракеты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вопрос закрытия неба над Украиной силами НАТО уже не актуален, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 24 апреля.

Журналистка спрашивала, "ведет ли Киев по-прежнему переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной или это уже в прошлом".

"Нет, это закрытый вопрос. То, что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", – объяснил Арестович.

Он также ответил на вопрос, ведет ли Украина со странами Запада переговоры о другой военной помощи, кроме поставки вооружений.

"Нам хватит только вооружений. Мы и сами прекрасно справимся. Нам не нужны западные солдаты здесь. Но они и не пойдут на это, если не будет ядерного удара", – считает Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения России 24 февраля Украина многократно обращалась к странам Запада с просьбой закрыть украинское воздушное пространство от российских ракет и самолетов, а также просила предоставить вооружение и средства ПВО.

По состоянию на 24 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили в украинском небе, по данным Генштаба ВСУ, 179 вражеских самолетов и 154 вертолета оккупантов.

Кроме того, украинские ПВО ежедневно сбивают над своей территорией российские ракеты.

Теги: Украина, НАТО, война, Вооруженные силы Украины, переговоры, вооружение, ПВО, оборона, воздушное пространство, вторжение, Алексей Арестович, советник, самолеты, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
"Вы молитесь о мире и при этом посылаете ракеты. Погибает трехмесячный ребенок. Как это?" Галкин записал обращение к руководству РФ
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (120737)
2
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (70982)
3
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (42664)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (39631)
5
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (35373)
6
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (29678)
7
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (25691)
8
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (24873)
 
 
 
 