Украина больше не просит НАТО закрыть украинское небо – Арестович

Журналистка спрашивала, "ведет ли Киев по-прежнему переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной или это уже в прошлом".
"Нет, это закрытый вопрос. То, что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", – объяснил Арестович.
Он также ответил на вопрос, ведет ли Украина со странами Запада переговоры о другой военной помощи, кроме поставки вооружений.
"Нам хватит только вооружений. Мы и сами прекрасно справимся. Нам не нужны западные солдаты здесь. Но они и не пойдут на это, если не будет ядерного удара", – считает Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения России 24 февраля Украина многократно обращалась к странам Запада с просьбой закрыть украинское воздушное пространство от российских ракет и самолетов, а также просила предоставить вооружение и средства ПВО.
По состоянию на 24 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили в украинском небе, по данным Генштаба ВСУ, 179 вражеских самолетов и 154 вертолета оккупантов.
Кроме того, украинские ПВО ежедневно сбивают над своей территорией российские ракеты.