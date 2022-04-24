Около 21,8 тыс. личного состава, 873 танка, 179 самолетов. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 24 апреля

Российские оккупанты в войне против Украины потеряли 839 танков Фото: EPA

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".

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