ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 21,8 тыс. личного состава, 873 танка, 179 самолетов. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 24 апреля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты в войне против Украины потеряли 839 танков
Российские оккупанты в войне против Украины потеряли 839 танков
Фото: EPA

Потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 24 апреля достигли около 21,8 тыс. военных. Об этом в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери составили:

  • танки – 873;
  • боевые бронированные машины – 2238;
  • артиллерийские системы – 408;
  • РСЗО – 147;
  • средства ПВО – 69;
  • самолеты – 179;
  • вертолеты – 154;
  • автомобильная техника – 1557;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальная техника – 28;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301686115477807

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, беспилотники, самолеты, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
  "Никто из нас не захотел бы остаться в этом доме". Dantes рассказал, куда переехал жить после расставания с Дорофеевой
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (112814)
2
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (55957)
3
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита показала, что происходило на ее шоу в РФ во время войны (36749)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (33037)
5
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (29087)
6
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (25107)
7
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (24709)
8
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (23196)
 
 
 
 