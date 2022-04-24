Российская армия активизировала наступление на Северодонецком и Попаснянском направлениях – Луганская ОВА

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Рашисты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красна", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.
"Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, там, в частности, пылал электротрансформатор и магазин", – рассказал Гайдай.
Он также сообщил, что на Донбассе за минувшие сутки были отбиты двенадцать атак оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.
Информация о жертвах уточняется, добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.