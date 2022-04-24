Российская армия активизировала наступление на Северодонецком и Попаснянском направлениях – Луганская ОВА

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Рашисты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.

"Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, там, в частности, пылал электротрансформатор и магазин", – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что на Донбассе за минувшие сутки были отбиты двенадцать атак оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Информация о жертвах уточняется, добавил глава ОВА.



Война России против Украины. Главное (обновляется)