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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия активизировала наступление на Северодонецком и Попаснянском направлениях – Луганская ОВА

По данным ОВА, оккупанты обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области
По данным ОВА, оккупанты обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупанты на Пасху активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях в Луганской области. Об этом 24 апреля сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Рашисты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.

"Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, там, в частности, пылал электротрансформатор и магазин", – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что на Донбассе за минувшие сутки были отбиты двенадцать атак оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Информация о жертвах уточняется, добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/146974047841987


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". 

Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

Теги: Россия, Луганская область, война, Донбасс, оккупация, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, Горное, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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