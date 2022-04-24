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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Нардепы от ОПЗЖ должны уйти из Рады. Иначе наши войска, когда вернутся с фронта, вынесут их вперед ногами

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Данилов: Нардепы от ОПЗЖ не должны дожидаться народного трибунала
Данилов: Нардепы от ОПЗЖ не должны дожидаться народного трибунала
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает "странным" создание в Верховной Раде новой депутатской группы, в состав которой вошли нардепы, состоявшие во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"Очень странные на этой неделе произошли события в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, члены которой все эти восемь лет говорили, что "мы братья", "любовь-дружба-жвачка", "Москва – наше все", – они сейчас переименовались в какую-то другую институцию, и эти подонки считают, что должны находиться в нашей Верховной Раде. Они должны тихо, спокойно оттуда уйти. Они не должны дожидаться народного трибунала. Они не понимают, что ребята, которые на передовой, им этого не простят. Они не простят всем людям, которые на сегодняшний день призывали сюда [президента РФ Владимира] Путина на всех наших телеканалах. Я очень хорошо это помню, когда все эти бойки, шуфричи и другие мрази говорили: "Да нет, с Путиным надо дружить. Да нет, Путин хороший. Да нет, Путин – наш сосед. Путин нам даст дешевый газ", – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что этим политикам надо "очень быстро" уйти из Верховной Рады.

"Наши войска, когда вернутся с фронта, их оттуда вынесут вперед ногами. И не факт, что живыми. Об этом им надо думать сейчас. Мы почему-то продолжаем жить в какой-то такой жизни, словно войны не было, не было 24 февраля, изнасилованных женщин, убитых детей. Это все у них руки в крови, а они продолжают делать вид: "А мы занимаемся гуманитарными вопросами", "А какую-то еду даем". Да нет, вам нужно прежде всего убираться из Верховной Рады, уйти оттуда как можно быстрее, спокойно, чтобы народ вас оттуда не вынес. Вот об этом нужно говорить", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что эти политики представляют "русский мир" в Верховной Раде.

"Как он там может находиться после 24 февраля? Только забрали вещи, сдали карточки и пошли себе домой. В Москву. Или в Монако. У них же две столицы: Москва и Монако", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

12 апреля СБУ в результате многоуровневой спецоперации задержала нардепа от ОПЗЖ, одного из лидеров партии Виктора Медведчука. Он находился под домашним арестом, но пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, СНБО, война России против Украины, Оппозиционная платформа – За жизнь, Алексей Данилов, ОПЗЖ
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