Данилов: Нардепы от ОПЗЖ должны уйти из Рады. Иначе наши войска, когда вернутся с фронта, вынесут их вперед ногами

"Очень странные на этой неделе произошли события в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, члены которой все эти восемь лет говорили, что "мы братья", "любовь-дружба-жвачка", "Москва – наше все", – они сейчас переименовались в какую-то другую институцию, и эти подонки считают, что должны находиться в нашей Верховной Раде. Они должны тихо, спокойно оттуда уйти. Они не должны дожидаться народного трибунала. Они не понимают, что ребята, которые на передовой, им этого не простят. Они не простят всем людям, которые на сегодняшний день призывали сюда [президента РФ Владимира] Путина на всех наших телеканалах. Я очень хорошо это помню, когда все эти бойки, шуфричи и другие мрази говорили: "Да нет, с Путиным надо дружить. Да нет, Путин хороший. Да нет, Путин – наш сосед. Путин нам даст дешевый газ", – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что этим политикам надо "очень быстро" уйти из Верховной Рады.

"Наши войска, когда вернутся с фронта, их оттуда вынесут вперед ногами. И не факт, что живыми. Об этом им надо думать сейчас. Мы почему-то продолжаем жить в какой-то такой жизни, словно войны не было, не было 24 февраля, изнасилованных женщин, убитых детей. Это все у них руки в крови, а они продолжают делать вид: "А мы занимаемся гуманитарными вопросами", "А какую-то еду даем". Да нет, вам нужно прежде всего убираться из Верховной Рады, уйти оттуда как можно быстрее, спокойно, чтобы народ вас оттуда не вынес. Вот об этом нужно говорить", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что эти политики представляют "русский мир" в Верховной Раде.

"Как он там может находиться после 24 февраля? Только забрали вещи, сдали карточки и пошли себе домой. В Москву. Или в Монако. У них же две столицы: Москва и Монако", – добавил он.

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