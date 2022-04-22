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ПОЛИТИКА

Корниенко: Я не знаю хуже люстрации в Украине, чем народная. Во время выборов ОПЗЖ припомнят все

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Корниенко об ОПЗЖ: Во время ближайших выборов им напомнят все, независимо от того, когда и во что они переименовались
Корниенко об ОПЗЖ: Во время ближайших выборов им напомнят все, независимо от того, когда и во что они переименовались
Фото: Олександр Корниенко / Facebook

Части представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" придется покинуть политику. Такое мнение в интервью "Бабелю", которое вышло 22 апреля, высказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

По словам Корниенко, после того, как фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде и вместо нее была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", необходимо пересматривать квоты ОПЗЖ в комитетах Рады, представительстве в Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентских делегациях, "но сейчас на это нет времени". 

"Что касается партии, то здесь история более сложная – части из них придется уйти с политического небосклона. Худшей люстрации, чем народная, я в Украине не знаю, во время ближайших выборов им припомнят все, независимо от того, когда и во что они переименовались", – отметил он. 

Корниенко допустил, что люди, которые входили в партию или фракцию ОПЗЖ, могут принимать участие в политической жизни Украины, но "с идеологией, где не будет России". 

"Я не общаюсь с ними много, но они говорят, что у них есть депутаты в теробороне. А дальше нужно смотреть по каждой конкретной ситуации. Есть люди, которые что-то комментировали, есть коллаборанты – и это касается не только депутатов от ОПЗЖ разных уровней. Мы видим, что у нас пропали в подполье многие эксперты, я думаю, и по ним будет определенная люстрация. Могу сказать без фамилий и имен, что за этот месяц в чате "Слуги народа" был один идеологический дискурс, который закончился минут через 10. Все понимают, что для этого не время", – сказал политик. 

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне массированного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

12 апреля СБУ в результате многоуровневой спецоперации задержала нардепа от ОПЗЖ, одного из лидеров партии Виктора Медведчука. Он находился под домашним арестом, но пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, выборы, вторжение, Александр Корниенко, политическая партия, ОПЗЖ, коллаборационизм
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