Корниенко: Я не знаю хуже люстрации в Украине, чем народная. Во время выборов ОПЗЖ припомнят все

Корниенко об ОПЗЖ: Во время ближайших выборов им напомнят все, независимо от того, когда и во что они переименовались Фото: Олександр Корниенко / Facebook

По словам Корниенко, после того, как фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде и вместо нее была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", необходимо пересматривать квоты ОПЗЖ в комитетах Рады, представительстве в Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентских делегациях, "но сейчас на это нет времени".

"Что касается партии, то здесь история более сложная – части из них придется уйти с политического небосклона. Худшей люстрации, чем народная, я в Украине не знаю, во время ближайших выборов им припомнят все, независимо от того, когда и во что они переименовались", – отметил он.

Корниенко допустил, что люди, которые входили в партию или фракцию ОПЗЖ, могут принимать участие в политической жизни Украины, но "с идеологией, где не будет России".

"Я не общаюсь с ними много, но они говорят, что у них есть депутаты в теробороне. А дальше нужно смотреть по каждой конкретной ситуации. Есть люди, которые что-то комментировали, есть коллаборанты – и это касается не только депутатов от ОПЗЖ разных уровней. Мы видим, что у нас пропали в подполье многие эксперты, я думаю, и по ним будет определенная люстрация. Могу сказать без фамилий и имен, что за этот месяц в чате "Слуги народа" был один идеологический дискурс, который закончился минут через 10. Все понимают, что для этого не время", – сказал политик.