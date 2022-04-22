Корниенко: Я не знаю хуже люстрации в Украине, чем народная. Во время выборов ОПЗЖ припомнят все

По словам Корниенко, после того, как фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде и вместо нее была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", необходимо пересматривать квоты ОПЗЖ в комитетах Рады, представительстве в Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентских делегациях, "но сейчас на это нет времени".
"Что касается партии, то здесь история более сложная – части из них придется уйти с политического небосклона. Худшей люстрации, чем народная, я в Украине не знаю, во время ближайших выборов им припомнят все, независимо от того, когда и во что они переименовались", – отметил он.
Корниенко допустил, что люди, которые входили в партию или фракцию ОПЗЖ, могут принимать участие в политической жизни Украины, но "с идеологией, где не будет России".
"Я не общаюсь с ними много, но они говорят, что у них есть депутаты в теробороне. А дальше нужно смотреть по каждой конкретной ситуации. Есть люди, которые что-то комментировали, есть коллаборанты – и это касается не только депутатов от ОПЗЖ разных уровней. Мы видим, что у нас пропали в подполье многие эксперты, я думаю, и по ним будет определенная люстрация. Могу сказать без фамилий и имен, что за этот месяц в чате "Слуги народа" был один идеологический дискурс, который закончился минут через 10. Все понимают, что для этого не время", – сказал политик.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне массированного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
12 апреля СБУ в результате многоуровневой спецоперации задержала нардепа от ОПЗЖ, одного из лидеров партии Виктора Медведчука. Он находился под домашним арестом, но пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".