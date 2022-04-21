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ПОЛИТИКА

В Раде вместо ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за мир и жизнь", возглавит ее Бойко

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Фракция уменьшилась в размерах и стала группой, но руководитель остался прежним
Фракция уменьшилась в размерах и стала группой, но руководитель остался прежним
Фото: zagittya.com.ua

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чья деятельность в Верховной Раде остановлена, создали свою депутатскую группу. Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").

В состав группы вошли 25 нардепов: Юрий Бойко, Олег Волошин, Юрий Загородний, Владимир Кальцев, Александр Колтунович, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Суто Мамоян, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Виталий Борт, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Александр Качный, Сергей Ларин, Юлия Левочкина, Григорий Мамка, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Николай Скорик, Виктор Черный, Наталья Королевская, Юрий Солод.

"Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", – отметил Гончаренко.

Возглавил группу, как и бывшую фракцию, Юрий Бойко – только без сопредседательства Вадима Рабиновича. 

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне массированного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

12 апреля СБУ в результате многоуровневой спецоперации задержала нардепа от ОПЗЖ, одного из лидеров партии Виктора Медведчука. Он находился под домашним арестом, но пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

Теги: Верховная Рада, Григорий Суркис, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Михаил Папиев, депутаты, Наталья Королевская, Юрий Бойко, Алексей Гончаренко, Николай Скорик, народные депутаты, Сергей Дунаев, Юрий Солод, Юлия Левочкина, Григорий Мамка, Юлий Иоффе, Александр Пономарев, Сергей Ларин, Олег Волошин, Оппозиционная платформа – За жизнь, Виктор Черный, Владимир Кальцев, ОПЗЖ, Александр Качный, Ярослав Железняк, Виталий Борт, Александр Колтунович
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