Кива попросил Путина предоставить ему "политическое убежище" и гражданство РФ

Это письмо Кива опубликовал в своем Telegram-канале.
Экс-нардеп рассуждает в нем о "непростом пути" украинского и российского народов и "непростом периоде" для РФ. Он повторяет пропагандистский тезис об "одном народе" и высказывает убеждение, что Украина "должна стать неотъемлемой частью" РФ.
"Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", – заявляет Кива, а потом клянется защищать РФ "как свою родину".
24 февраля – в день полномасштабного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".
Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном полномасштабному вторжению России в Украину.
1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.
10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.
15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из бизнес-партнеров политика оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.