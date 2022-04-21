Кива попросил Путина предоставить ему "политическое убежище" и гражданство РФ

Это письмо Кива опубликовал в своем Telegram-канале.

Экс-нардеп рассуждает в нем о "непростом пути" украинского и российского народов и "непростом периоде" для РФ. Он повторяет пропагандистский тезис об "одном народе" и высказывает убеждение, что Украина "должна стать неотъемлемой частью" РФ.

"Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", – заявляет Кива, а потом клянется защищать РФ "как свою родину".