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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Рады до приговора суда нет оснований лишать Медведчука мандата, но он мог бы написать заявление сам – Корниенко

Корниенко о лишении Медведчука мандата: Может, Виктор Владимирович заявление бы написал. Думаю, это с его стороны было бы благородно, что ли
Корниенко о лишении Медведчука мандата: Может, Виктор Владимирович заявление бы написал. Думаю, это с его стороны было бы благородно, что ли
Фото: Олександр Корниенко / Facebook

Кум президента РФ Владимира Путина, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который подозревается в государственной измене, остается народным депутатом Украины. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал в эфире национального телемарафона 23 апреля, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Наверное, к сожалению, он является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого процессуальный статус подозреваемого в госизмене, остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием. Нужен приговор суда. Я думаю, что он будет, и это все понимают. И... может, Виктор Владимирович заявление бы написал. Думаю, это с его стороны было бы благородно, что ли", – сказал он.

Рада уже лишила мандата народного депутата другого представителя ОПЗЖ – Илью Киву, который просит "убежище" и гражданство РФ. Кива, как говорил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сам подал заявление о сложении полномочий депутата.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, народные депутаты, мандат, уголовное производство, Александр Корниенко, ОПЗЖ
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