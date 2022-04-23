У Рады до приговора суда нет оснований лишать Медведчука мандата, но он мог бы написать заявление сам – Корниенко

Корниенко о лишении Медведчука мандата: Может, Виктор Владимирович заявление бы написал. Думаю, это с его стороны было бы благородно, что ли Фото: Олександр Корниенко / Facebook

"Наверное, к сожалению, он является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого процессуальный статус подозреваемого в госизмене, остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием. Нужен приговор суда. Я думаю, что он будет, и это все понимают. И... может, Виктор Владимирович заявление бы написал. Думаю, это с его стороны было бы благородно, что ли", – сказал он.

Рада уже лишила мандата народного депутата другого представителя ОПЗЖ – Илью Киву, который просит "убежище" и гражданство РФ. Кива, как говорил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сам подал заявление о сложении полномочий депутата.