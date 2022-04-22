Депутаты упростили процедуру конфискации активов подсанкционных россиян. В "Слуге народа" говорят, что она может затронуть Медведчука

Законопроект предусматривает, что конфискация этих активов будет происходить проще и быстрее Фото: depositphotos.com

"Мы упрощаем процедуру и несколько изменяем ее, чтобы конфискация этих активов происходила проще и быстрее. Все эти активы подсанкционных россиян будут направлены на восстановление пострадавшей экономики Украины, компенсацию ущерба людям и помощь государству", – сказала нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

Принятый законопроект может помочь в конфискации активов главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в пользу Украины, отметила она.

"Медведчук в любом случае будет отвечать по закону. Другой вопрос в процедуре и квалификации преступления, которое ему предъявят. Если правоохранители смогут доказать его непосредственную причастность к террористической деятельности, можно будет применить такую процедуру, которую сегодня приняла Верховная Рада законом о санкциях. Если будет другая квалификация – он будет привлечен к ответственности и состояние будет конфисковано в рамках уголовного производства", – подчеркнула Янченко.