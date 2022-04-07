Украина арестовала почти 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов

Сейчас решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в пользу государства Фото: depositphotos.com

Как уточнили в ведомстве, это вагоны, принадлежащие предприятиям из РФ и Беларуси.

Арест был наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности, и которые судом арестованы как орудие преступления", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в пользу государства.

Досудебное следствие проводит Бюро экономической безопасности.