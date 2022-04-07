Украина арестовала почти 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов

Как уточнили в ведомстве, это вагоны, принадлежащие предприятиям из РФ и Беларуси.
Арест был наложен в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
"Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности, и которые судом арестованы как орудие преступления", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в пользу государства.
Досудебное следствие проводит Бюро экономической безопасности.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.