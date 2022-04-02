Рада приняла закон о национализации имущества граждан РФ и коллаборантов

Рада уточнила круг лиц, которые могут и будут считаться резидентами РФ Фото: Верховна Рада України / Facebook

Как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, принятие закона поддержали 305 нардепов.

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

Новый закон уточняет круг резидентов. После вступления закона в силу такими лицами будут считаться:

физические лица – граждане РФ;

физлица, которые не являются гражданами России, но имеют "наиболее тесную связь с Российской Федерацией, в частности, имеют место жительства или занимаются основной деятельностью";

юридические лица, работающие в Украине, но бенефициаром которых прямо или косвенно является РФ.

Также к резидентам могут приравниваться лица:

которые публично отрицают или поддерживают осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины,

которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с совершением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также закон уточняет, что национализация имущества Российской Федерации и ее резидентов проводится не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет предстоящей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)