Рада приняла закон о национализации имущества граждан РФ и коллаборантов

Как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, принятие закона поддержали 305 нардепов.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.
Новый закон уточняет круг резидентов. После вступления закона в силу такими лицами будут считаться:
Также к резидентам могут приравниваться лица:
Также закон уточняет, что национализация имущества Российской Федерации и ее резидентов проводится не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет предстоящей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)