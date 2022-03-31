Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", – заявил Ахметов.
Бизнесмен подчеркнул, что его предприятия СКМ через суд потребуют от России возместить весь причиненный ущерб.
"СКМ обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией, – сказал он. – Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку Вооруженным силам и Силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб более $500 млрд.