Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме

Ринат Ахметов: Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, – помочь Украине выиграть эту войну Фото: futbik.com

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", – заявил Ахметов.

Бизнесмен подчеркнул, что его предприятия СКМ через суд потребуют от России возместить весь причиненный ущерб.

"СКМ обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией, – сказал он. – Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания".

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С начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку Вооруженным силам и Силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.