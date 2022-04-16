Нацполиция и НБУ рекомендуют банкам заблокировать 200 млрд грн, которые могут принадлежать российским и белорусским компаниям

"На сегодня Нацполиция инициировала внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7 тыс. компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию либо российских или белорусских владельцев. И мы совместно с Нацбанком внедрили дополнительные рекомендации с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих выплату, выведение валютных средств на территорию РФ. Если коммерческие банки прислушаются к рекомендациям, мы можем говорить, что до 200 млрд грн будет недопущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использованием средств для ведения боевых действий против Украины", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)