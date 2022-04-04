Арестованные в Украине €650,2 тыс. российского происхождения передали на нужды ВСУ – Офис генпрокурора

"На нужды Вооруженных сил Украины передано €650,2 тыс., что составляет около 21 млн грн. Эти средства были арестованы в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности, злоупотребления властью, растраты, мошенничества и отмывания средств должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний, в том числе представители которых являются гражданами РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица госпредприятий вступили в преступный сговор с представителями иностранных компаний, в том числе гражданами РФ, для незаконного получения средств путем уменьшения суммы компенсации за гибель в июле 2019 года в территориальных водах Мавритании принадлежащего Украине промышленного рыболовного судна.

"Правоохранители зафиксировали факт безосновательного перечисления средств за якобы урегулирование спора по поводу затопленного судна на транзитный счет украинского банка с банковского счета, открытого на территории РФ. В дальнейшем на эти средства суд наложил арест", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)