ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестованные в Украине €650,2 тыс. российского происхождения передали на нужды ВСУ – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деньги передадут на нужды ВСУ
Деньги передадут на нужды ВСУ
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Арестованные в рамках уголовного производства в Украине средства российского происхождения передали на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook 4 апреля.

"На нужды Вооруженных сил Украины передано €650,2 тыс., что составляет около 21 млн грн. Эти средства были арестованы в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности, злоупотребления властью, растраты, мошенничества и отмывания средств должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний, в том числе представители которых являются гражданами РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица госпредприятий вступили в преступный сговор с представителями иностранных компаний, в том числе гражданами РФ, для незаконного получения средств путем уменьшения суммы компенсации за гибель в июле 2019 года в территориальных водах Мавритании принадлежащего Украине промышленного рыболовного судна.

"Правоохранители зафиксировали факт безосновательного перечисления средств за якобы урегулирование спора по поводу затопленного судна на транзитный счет украинского банка с банковского счета, открытого на территории РФ. В дальнейшем на эти средства суд наложил арест", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/343662267796613

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, армия, ВСУ, война России против Украины, конфискация, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (67514)
2
"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео (40172)
3
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (37931)
4
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети (34047)
5
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина (24611)
6
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (13636)
7
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (11159)
8
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (10566)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS