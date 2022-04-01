Конфискованные у экс-министра Ставицкого $5 млн отдадут Минобороны Украины

"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины $4,8 млн. Они принадлежали министру времен беглого президента. Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика", – написала Венедиктова.
По данным "Украинской правды", речь о бывшем министре энергетики и угольной промышленности Эдуарде Ставицком.
Ставицкий с апреля по декабрь 2012 года занимал должность главы Министерства экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова, после парламентских выборов был назначен министром энергетики и угольной промышленности. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Ставицкого.
В Украине экс-министр является фигурантом уголовного производства об отчуждении резиденции "Межигорье". В марте 2014 года в ходе обыска в доме Ставицкого правоохранители Украины обнаружили 42 кг золота и $4,8 млн наличными.
8 мая 2018 года в Генпрокуратуре Украины сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении Ставицкого и передали дело в суд.
С 2014 года он вместе с еще рядом чиновников времен Януковича находился под санкциями ЕС. Однако в 2020 году санкции с него сняли.