Конфискованные у экс-министра Ставицкого $5 млн отдадут Минобороны Украины

Ставицкий был министром энергетики с 2012-го по 2014 год Скриншот: RTVI Новости / YouTube

"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины $4,8 млн. Они принадлежали министру времен беглого президента. Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика", – написала Венедиктова.

По данным "Украинской правды", речь о бывшем министре энергетики и угольной промышленности Эдуарде Ставицком.