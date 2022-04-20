Подоляк: Россияне хотят избавиться от таких "перспективных" субъектов, как Медведчук, которые ввели их в большое заблуждение

По словам Подоляка, Медведчук (на фото) никому не нужен был ни в Украине, ни в России Фото: ЕРА

"Не надо воспринимать таких лиц, как Медведчук, что они на что-то влияли, что он чей-то кум. На самом деле он просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то брал и рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятельный: дайте ему еще денег, и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, Медведчук никому не нужен был ни в Украине, ни в России.

"Так сложились обстоятельства 2015−2018 годов: за счет связей в Украине он доказал России, что здесь может на что-то влиять. Они видели, что у него растет и медийная, и политическая, и бизнес-активность. Как я понимаю, россияне сегодня хотят избавиться от всех этих "перспективных" субъектов, таких как Медведчук, которые ввели их в очень и очень большое заблуждение. Россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей", – пояснил Подоляк.