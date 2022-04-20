Подоляк: Россияне хотят избавиться от таких "перспективных" субъектов, как Медведчук, которые ввели их в большое заблуждение

"Не надо воспринимать таких лиц, как Медведчук, что они на что-то влияли, что он чей-то кум. На самом деле он просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то брал и рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятельный: дайте ему еще денег, и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки", – подчеркнул Подоляк.
По его словам, Медведчук никому не нужен был ни в Украине, ни в России.
"Так сложились обстоятельства 2015−2018 годов: за счет связей в Украине он доказал России, что здесь может на что-то влиять. Они видели, что у него растет и медийная, и политическая, и бизнес-активность. Как я понимаю, россияне сегодня хотят избавиться от всех этих "перспективных" субъектов, таких как Медведчук, которые ввели их в очень и очень большое заблуждение. Россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей", – пояснил Подоляк.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе Донецкой области.
18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя. В Кремле заявили 19 апреля, что видели видеообращение Медведчука, но "никакой реакции на настоящий момент нет".