"Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог!" Залужный поздравил украинцев с Пасхой

Залужный: Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные силы Украины победим! Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"В историях войн известны случаи, когда на такие большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир", – отметил Залужный.

Он поздравил украинцев с Пасхой и выразил уверенность в победе Украины над российской агрессией.

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!" – написал главнокомандующий.

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