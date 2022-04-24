"Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог!" Залужный поздравил украинцев с Пасхой

"В историях войн известны случаи, когда на такие большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир", – отметил Залужный.
Он поздравил украинцев с Пасхой и выразил уверенность в победе Украины над российской агрессией.
"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!" – написал главнокомандующий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 апреля, в день перед Пасхой, Россия нанесла ракетный удар по Одессе, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.
Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.