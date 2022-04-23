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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Верьте ВСУ". Залужный призвал украинцев воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров

В соцсетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения ущерба ВСУ, отметил Залужный
В соцсетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения ущерба ВСУ, отметил Залужный
Фото: radiosvoboda.org

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал украинцев воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

Об этом Залужный написал в Facebook 23 апреля.

"В социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения ущерба Вооруженным силам Украины. Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный подчеркнул, что "только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии", а "залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации".

"Верьте Вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!" – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/294420802853412

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Верховная Рада 24 марта ввела уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ и вооружения.

Теги: Россия, Украина, агрессия, ВСУ, украинцы, война России против Украины, блогеры, Валерий Залужный, российские оккупанты
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