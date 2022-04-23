"Покруче Чернобаевки будет". ВСУ "накрыли" передовой командный пункт оккупантов в Херсонской области, там было около 50 старших офицеров – Арестович

Об этом в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Из приятных новостей – мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Это место – не Чернобаевка, но так вот очень хорошо попали. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но взрывалось долго. Судьба их, думаю, печальна", – сказал советник руководителя ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска в частности захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.