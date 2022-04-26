Российские оккупанты утром обстреляли Запорожье – ОВА

"Запорожье. Утром, в 6.50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Подробности в ОВА обещают обнародовать позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым. По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией.