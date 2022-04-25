Российские оккупанты безуспешно пытались развить наступление на Запорожье – Генштаб ВСУ

"На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на юге Украины оккупанты продолжают обстреливать защитников Мариуполя и готовится к атакам в северном направлении.

"На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)