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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты безуспешно пытались развить наступление на Запорожье – Генштаб ВСУ

Оккупанты сосредоточились на захвате Донбасса
Оккупанты сосредоточились на захвате Донбасса
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ходе вторжения в Украину российские войска предпринимают попытки приблизиться к Запорожью. Об этом 25 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на юге Украины оккупанты продолжают обстреливать защитников Мариуполя и готовится к атакам в северном направлении.

"На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302697315376687

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым. По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией

Теги: Россия, Запорожье, Николаев, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Мариуполь, вторжение, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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