Российские оккупанты вывозят из Беларуси в РФ свою технику и вооружение – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. [...] Продолжается вывоз с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, "до семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях".

"На северском направлении пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные также располагают данными о переброске вооружения и военной техники оккупантов в район Купянска Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)