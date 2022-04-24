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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты вывозят из Беларуси в РФ свою технику и вооружение – Генштаб ВСУ

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Россия вывозит из Беларуси преимущественно поврежденную военную технику
Россия вывозит из Беларуси преимущественно поврежденную военную технику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские военные после использования территории Беларуси для вторжения в Украину вывозят в РФ вооружение и технику. Об этом 24 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. [...] Продолжается вывоз с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, "до семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях".

"На северском направлении пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные также располагают данными о переброске вооружения и военной техники оккупантов в район Купянска Харьковской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301968408782911

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, когда началось масштабное вторжение России в Украину, с территории Беларуси оккупанты зашли в Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области.

В начале апреля оккупантов выгнали из этих регионов Украины.

С территории Беларуси оккупанты продолжают обстреливать Украину с помощью ракет.

Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, военные, ФСБ, граница, вооружение, вторжение, Брянск, Купянск, ВСУ, батальоны, война России против Украины, охрана, российские военные, российские оккупанты
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