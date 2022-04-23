В Украине российские оккупанты используют в военных целях гражданскую технику украинцев – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики. Также оккупанты продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "подразделения сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов на отдельных направлениях и удержание определенных оборонных рубежей".

По данным украинских военных, у российских оккупантов возникают сложности с медицинским обеспечением.

Война России против Украины. Главное (обновляется)