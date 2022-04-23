ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине российские оккупанты используют в военных целях гражданскую технику украинцев – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля
Фото: ЕРА

Зафиксированы случаи использования российскими военными на оккупированных украинских территориях сельхозтехники и гражданских автомобилей. Об этом 23 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики. Также оккупанты продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "подразделения сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов на отдельных направлениях и удержание определенных оборонных рубежей".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301224008857351

По данным украинских военных, у российских оккупантов возникают сложности с медицинским обеспечением.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.

Теги: Россия, автомобили, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, сельхозтехника, грузовик, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (87106)
2
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита показала, что происходило на ее шоу в РФ во время войны (33769)
3
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (29825)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (21021)
5
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (19484)
6
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров выпрашивал у Зеленского роли (19413)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (18585)
8
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (14546)
 
 
 
 