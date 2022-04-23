21,6 тыс. военных, 177 самолетов, 2205 боевых бронированных машин. Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов

Украинские военные уничтожают российских оккупантов и их технику Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Число погибших российских военных, по данным Генштаба, за сутки выросло на 400 .

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