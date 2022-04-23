21,6 тыс. военных, 177 самолетов, 2205 боевых бронированных машин. Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов

Число погибших российских военных, по данным Генштаба, за сутки выросло на 400.
Потери в технике составляют:
- 854 танка;
- 2205 боевых бронированных машин;
- 403 артиллерийские системы;
- 143 реактивные системы залпового огня;
- 69 средств ПВО;
- 177 самолетов;
- 154 вертолета;
- 1543 единицы автотехники;
- 8 кораблей и катеров;
- 76 цистерн с топливом;
- 182 беспилотника;
- 27 единиц спецтехники;
- 4 пусковые установки тактических ракетных комплексов.
Данные уточняются, добавляют в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)