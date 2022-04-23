Данилов об уничтоженной российской "Москве": Спасли 58 человек, всего было на крейсере 510

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-то церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", – сказал он.

Он подчеркнул, что "там погибли очень многие россияне", и подтвердил, что именно ракета украинского производства "Нептун" "убрала с поля боя самый мощный крейсер под названием "Москва".

Война России против Украины. Главное (обновляется)