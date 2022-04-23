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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области у российских оккупантов не хватает ресурсов для лечения раненых – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются
Бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Во временно оккупированных Россией городах Харьковской области захватчики используют гражданскую инфраструктуру здравоохранения для военных целей. Об этом 23 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, враг испытывает существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, есть трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста числа раненых в городе Балаклея враг одновременно с развернутым военным госпиталем использует возможности городской поликлиники", – говорится в сообщении.

Еще в одном городе Харьковской области Волчанске оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, принудительно отправляют младший медицинский персонал учреждений здравоохранения "для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с силами обороны Украины".

"Также российские войска имеют существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонской области", – объяснили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301224008857351

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С 24 февраля по 23 апреля потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, около 21,6 тыс. военнослужащих, сотни танков и бронемашин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной и боевой техники включительно с кораблями.

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты смогли захватить территории Харьковской области в южной и восточной ее частях, активные бои продолжаются в районе Изюма.

Харьков оккупантам захватить не удалось, город обстреливают из дальнобойных ракетных и артиллерийских систем.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Харьковская область, эвакуация, раненые, вторжение, лечение, госпиталь, ВСУ, российская агрессия, Волчанск, война России против Украины, медики, Балаклея, здравоохранение, российские оккупанты
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