Российские оккупанты на трех направлениях безуспешно пытались штурмовать украинские позиции – Генштаб ВСУ

"На авдеевском и кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют. [...] На запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, противник "усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", а "батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления".

"На южнобужском направлении в районе населенного пункта Александровка враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области", – объяснили в Генштабе.

Отмечается, что на донецком и таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

"За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. [...] Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное", – рассказали в ВСУ.

На слобожанском направлении, по информации Генштаба, оккупанты "пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры".

"На изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровное, успеха не имеет", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)