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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты на трех направлениях безуспешно пытались штурмовать украинские позиции – Генштаб ВСУ

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Масштабная война в Украине продолжается 58 дней
Масштабная война в Украине продолжается 58 дней
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска пытались захватить новые украинские территории на авдеевском, кураховском и запорожском направлениях. Об этом 22 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На авдеевском и кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют. [...] На запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, противник "усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", а "батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления".

"На южнобужском направлении в районе населенного пункта Александровка враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области", – объяснили в Генштабе.

Отмечается, что на донецком и таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

"За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. [...] Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное", – рассказали в ВСУ.

На слобожанском направлении, по информации Генштаба, оккупанты "пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры".

"На изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровное, успеха не имеет", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/300490638930688

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня идут 58-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, 18 апреля начала битву за Донбасс и, по сообщению Генштаба, пытается выйти на админграницу Херсонской области, но эти попытки безуспешны.

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