Швец: Пока бункерный крысеныш жив, он будет точить свои гнилые зубы на Украину

"Пока бункерный крысеныш жив, он будет точить свои гнилые зубы на Украину. Это у него психическая болезнь. То есть надо ему вырвать эти зубы, а значит, перемолоть его живую силу и технику. Это все зависит от того, как дальше пойдет развитие событий", – отметил он.

По словам Швеца, на это понадобится год-полтора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube