Швец: Пока бункерный крысеныш жив, он будет точить свои гнилые зубы на Украину

"Пока бункерный крысеныш жив, он будет точить свои гнилые зубы на Украину. Это у него психическая болезнь. То есть надо ему вырвать эти зубы, а значит, перемолоть его живую силу и технику. Это все зависит от того, как дальше пойдет развитие событий", – отметил он.
По словам Швеца, на это понадобится год-полтора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
24 февраля 2022 года Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".