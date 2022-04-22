Швец: Война – величайший исторический шанс для Украины. На победе ее престиж и международное значение укрепятся как никогда

"Я бы сказал, что это величайший исторический шанс Украины. Потому что на победе Украины – а я, в общем-то, не сомневаюсь, что это закончится победой Украины – ее историческое значение, ее международный престиж укрепятся как никогда. Это будет величайший шанс в истории страны. Ну и [война] показала величие значительной части украинского народа: это цвет нации, который сейчас сдерживает и наносит поражение агрессору на поле битвы", – отметил Швец.

По его словам, война продемонстрировала величие украинской нации.

"Что важно, с моей точки зрения, еще? Эти более полутора месяцев показали, что сила украинского народа в том, что он самоорганизуем: ему не нужен царь, ему не нужен барин, который приедет и рассудит, как это у северного соседа вашего. Он самоорганизуем, и в этом его величие. Таких народов, таких наций немного. Вот одна из них – американская, которая так же может делать. И это признак реального, а не придуманного в телеящике величия", – подчеркнул Швец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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